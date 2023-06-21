Буданов спрогнозировал, применит ли Россия ядерное оружие и как закончится война

Буданов убежден, что "идиотов в РФ не так уж много".

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что Россия не применит против Украины ядерное оружие. Также он подчеркнул, что либо все стороны выйдут из войны одновременно, либо одно из государств проиграет.

Об этом он сказал в комментарии The Economist.

Буданов убежден, что РФ не решится на применение ядерного оружия, потому что "идиотов в этом государстве не так уж много".

"Как руководитель разведки, я говорю вам прямо: этого не произойдет. При всей моей нелюбви к Российской Федерации, не так уж много идиотов руководят этой страной", — сказал Буданов.

Он настаивает на том, что мир невозможен без стратегического поражения России – и "переформатирование власти" в ней.

"Или все выйдут из войны одновременно или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", — сказал глава ГУР МО.

Напомним, Россия дважды пыталась атаковать ракетами здание Главного управления разведки, цель – убить руководителя разведки Кирилла Буданова.

Также Буданов не исключил, что Россия может устроить теракт на ЗАЭС.

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