Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен: спецназовец рассказал об одной из операций ГУР

Кирилл Буданов во время переговоров с российскими захватчиками убедил их сдаться в плен.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в ходе одной спецоперации убедил 19 военных армии России сдаться в плен.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр "Лютый".

Так, по его словам, Кирилл Буданов участвует непосредственно в некоторых операциях ГУР.

Как рассказал "Лютый", во время одного из заданий штурмовая группа россиян пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. И именно тогда глава ГУР Кирилл Буданов убедил их сдаться в плен.

"Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе находится начальник ГУР", – вспоминает Александр.

Напомним, Александр "Лютый" рассказал о бое элитных спецподразделений Украины и РФ во время штурма Бахмута.

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