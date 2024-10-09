Буданов участвовал в освобождении Волчанского агрегатного завода: детали от ГУР

В сентябре глава Главного управления разведки Кирилл Буданов был вместе с разведчиками во время освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

Об этом заявил командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР Минобороны Украины с позывным Линуксом.

По его словам, Буданов был вместе с бойцами "на ключевом этапе" сделки. Важным этапом ее стало незаметное для врага накопление наших сил и средств в районе проведения боевой задачи

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", — сказал Линукс.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что оккупанты потеряли выгодную позицию на Харьковщине. Произошло это после успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске.

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