Буданов указал на "прокол", который выдал, что на оккупированных территориях Украины был двойник Путина

Главный разведчик Украины также отметил, что это был двойник Путина.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал визит российского президента Владимира Путина на оккупированные украинские территории.

18 апреля он якобы лично посетил оккупированную россиянами часть Херсона и Луганщины. Впрочем, эксперты заверили, что это был двойник.

В интервью РБК-Украина глава ГУР также отметил, что это был не настоящий диктатор.

"Это зависит от того, что вы хотите считать Путиным. Во всяком случае, это был двойник", — ответил он.

Путин и двойник / Фото: bild.de

Более того, главный разведчик Украины указал на важную деталь, которую упустили россияне и тем самым выдали, что это был двойник.

"На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что каждая его поездка представляет собой определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. В этот раз они его забыли. Проколы бывают", — отметил Буданов.

Буданов указал на "прокол", который выдал, что на оккупированные территории Украины приехал двойник Путина

Напомним, начальник ГУР Буданов ответил, есть ли угроза взятия россиянами Угледара на Донетчине. Оккупанты уже дважды пытались "взять" город.

Читайте также: