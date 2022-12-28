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Буданов в Бахмуте был меньше, чем в километре от линии столкновения — OSINT-исследователи

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Буданов в Бахмуте был меньше, чем в километре от линии столкновения — OSINT-исследователи

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Буданов был близок к позициям россиян.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Бахмуте был меньше, чем в километре от линии столкновения.

Об этом сообщили OSINT-исследователи.

OSINT-исследователи по фото, которые опубликовало ГУР, смогли установить место, где вероятно находился Буданов и сделал фотографии. Они сообщили, что глава военной разведки был вблизи позиций российских оккупантов на окраинах Бахмута.

Напомним, ранее прессслужба ГУР МО сообщила, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые займы украинских защитников в Бахмуте на Донетчине. Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, особенно отличившихся во время уничтожения оккупантов.

Ситуация в Бахмуте

Бахмут является одним из самых сложных участков фронта в войне против оккупантов. Позиции ВСУ там штурмуют военные оккупационной армии и наемники из ЧВК "Вагнер".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские агрессоры направили свои основные силы на захват Бахмута, однако все попытки врага окружить город оказались тщетными.

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Дата публикации
Просмотры
1261
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