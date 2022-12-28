Буданов в Бахмуте был меньше, чем в километре от линии столкновения — OSINT-исследователи

Буданов был близок к позициям россиян.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Бахмуте был меньше, чем в километре от линии столкновения.

Об этом сообщили OSINT-исследователи.

OSINT-исследователи по фото, которые опубликовало ГУР, смогли установить место, где вероятно находился Буданов и сделал фотографии. Они сообщили, что глава военной разведки был вблизи позиций российских оккупантов на окраинах Бахмута.

Предположительно Буданов был только 500-1000m из существующей front in Bakhmut. Geolocated by Ukwarzone. https://t.co/2XI8d4iyIQ pic.twitter.com/0xNGvdIuiy — NOËL (@NOELreports) December 28, 2022

Напомним, ранее прессслужба ГУР МО сообщила, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые займы украинских защитников в Бахмуте на Донетчине. Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил воинов, особенно отличившихся во время уничтожения оккупантов.

Ситуация в Бахмуте

Бахмут является одним из самых сложных участков фронта в войне против оккупантов. Позиции ВСУ там штурмуют военные оккупационной армии и наемники из ЧВК "Вагнер".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские агрессоры направили свои основные силы на захват Бахмута, однако все попытки врага окружить город оказались тщетными.

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