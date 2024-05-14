Буданов: в приграничье Сумской области находится небольшая группировка россиян

Глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ в Харьковской области, рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент небольшую группировку сил они удерживают в пограничье. Но ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", - отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОПЕРАТИВНО О СИТУАЦИИ НА ХАРЬКОВЩИНЕ И СУМЩИНЕ ОТ БУДАНОВА!

Напомним, ранее Буданов предупреждал, что Россия может начать новое пришествие в Сумской области.

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