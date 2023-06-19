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Буданов впервые прокомментировал фейки о своей "смерти": обещает "приходить во сны окупантов"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1895
Время на прочтение
2 мин
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Буданов впервые прокомментировал фейки о своей "смерти": обещает "приходить во сны окупантов"

Начальник ГУР Кирилл Буданов прокомментировал фейк о своей смерти/ Скриншот

Глава военной разведки высмеял россиян.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые прокомментировал фейки российской пропаганды о якобы его "гибели". Он высмеял бестолковую информационно-психологическую операцию окупантов.

Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post.

Буданов высмеял российских пропагандистов словами о том, что в Украине "формируется отряд бессмертных командующих".

"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - сказал он.

Как российские пропагандисты "похоронили" Буданова

В начале июня российские пропагандисты заявили о "гибели" Буданова в результате ракетной атаки по Киеву 29 мая. В ГУР опровергли этот фейк и высмеяли его.

Однако в России на этом не остановились. 17 июня российские пропагандисты снова начали распространять ложь о том, что глава ГУР "ранен" и находится в коме в одной из немецких клиник. Они сослались на несуществующую публикацию на сайте издания Stern, из-за чего немецкие журналисты вынуждены были опровергать выдумку России.

Но и это не успокоило пропагандистов. Впоследствии еще и беглый экс-нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил о "смерти" Буданова после "тяжелого ранения".

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1895
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