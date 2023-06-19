Буданов впервые прокомментировал фейки о своей "смерти": обещает "приходить во сны окупантов"

Глава военной разведки высмеял россиян.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые прокомментировал фейки российской пропаганды о якобы его "гибели". Он высмеял бестолковую информационно-психологическую операцию окупантов.
Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post.
Буданов высмеял российских пропагандистов словами о том, что в Украине "формируется отряд бессмертных командующих".
"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих - Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", - сказал он.
Как российские пропагандисты "похоронили" Буданова
В начале июня российские пропагандисты заявили о "гибели" Буданова в результате ракетной атаки по Киеву 29 мая. В ГУР опровергли этот фейк и высмеяли его.
Однако в России на этом не остановились. 17 июня российские пропагандисты снова начали распространять ложь о том, что глава ГУР "ранен" и находится в коме в одной из немецких клиник. Они сослались на несуществующую публикацию на сайте издания Stern, из-за чего немецкие журналисты вынуждены были опровергать выдумку России.
Но и это не успокоило пропагандистов. Впоследствии еще и беглый экс-нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил о "смерти" Буданова после "тяжелого ранения".
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