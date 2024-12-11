Буданов вручил группе "Антитела" награду "За бескорыстное служение Родине"

Об этом говорится в обнародованных в соцсетях музыкантах фото и публикации.

"О службе, несокрушимости и вере в Украину: сегодня имели честь получить награду "За бескорыстное служение Родине" от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Каждый из нас несет свою часть ответственности за будущее страны. Мы благодарим всех, кто бок о бок держит этот фронт, кто ежедневно делает все возможное для защиты нашей страны. Помним о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу — их подвиг живет в наших сердцах. Сильные вместе. Продолжаем работать ради Победы", — заявили участники группы.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения участники "Антител" пополнили ряды территориальной обороны. После присоединения к столичной ТрО музыканты служили в Киевской области, в частности, в Ирпене и Буче. Позже их 130-й батальон перенаправили в Харьковскую область. На фронте участники "Антител" провели шесть месяцев. Они до сих пор остаются в рядах ВСУ.