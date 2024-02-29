Буданов высказался, заменят ли беспилотники наземные войска

По сообщениям, начальник ГУР организовал более 100 ударов дронами по территории РФ и оккупированных украинских территориях.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что беспилотники – это только способ поддержать наземные войска.

Об этом он высказался в интервью CBC News.

В публикации говорится, что Буданову приписывают увеличение возможностей украинских беспилотников. По сообщениям, – организацию более 100 ударов дронами на территории России и оккупированных врагом частях Украины.

Но начальник ГУР признает проблему.

"Беспилотники никогда не заменят наземные войска. Это лишь способ их поддержать", – отметил Буданов.

"С помощью беспилотника можно нанести врагу потери. Но пока, как в средневековье, не придет солдат и не установит флаг, ничего не изменится", — добавил руководитель военной разведки.

К слову, ранее Буданов порекомендовал гражданским в этом году не пользоваться Керченским мостом, ведь врага там ждут "новые сюрпризы".

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