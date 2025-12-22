Реклама

Об этом говорится в обширном материале влиятельного американского издания Forbes, посвященном деятельности главы украинской военной разведки.

"Одной из ведущих фигур, стоящих за тектоническими сдвигами в характере боевых действий, главным архитектором революции в ведении войны, является глава украинской разведки Кирилл Буданов, недавно присоединившийся к команде прямых переговоров о мирном соглашении с представителями президента Трампа. Буданов был впервые назначен. и с тех пор постепенно наращивал свое влияние. Сейчас Президент Украины вряд ли мог бы найти более подходящую «правую руку» для представительства на самом высоком уровне», - пишет издание.

По мнению автора, учитывая исторический момент и запрос общества к власти сегодня, такими представителями должны быть чрезвычайно компетентные, неподкупные, прозрачные публичные личности - лидеры, известные прежде всего своей добродетелью.

"Буданов может быть скован необходимостью проявлять дипломатичность по мере своего вхождения в политику, но не стоит недооценивать его склонность к прямоте и твердости, если не сказать - немногословности. Он знает, что украинцы сегодня стремятся прозрачности, совмещенной с добродетелью. Он производит впечатление человека, который выстрадал. редким типом – непоколебимым идеалистом и, безусловно, патриотом”, - констатируется в материале.

Буданов, акцентируют в Forbes, не пойдет на уступки из-за слабости в каких-либо переговорах, где на кону стоит будущее его страны. Но в то же время, если он пойдет на какие-то компромиссы, общественность будет доверять ему, зная, что он принял правильное решение по правильным соображениям.

"К тому же он относительно молод: чувствуется, что его оптимизм и устремленное в будущее мышление - это не просто риторика. В конце концов, он прожил нынешний украинский опыт на всех уровнях, изнутри и извне: от фронта разведки до линии боевого столкновения и стола переговоров. Он знает россиянам очень хорошо. Он знает россиян очень хорошо. Он очень хорошо знает россиян". оптимизм дает надежду его согражданам и всем нам в мире”, - отмечает издание.