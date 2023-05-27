Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что не обвиняет Офис президента в "слепоте" перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сообщил 25 мая в интервью журналу NV.

По словам Буданова, он начал говорить о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину еще осенью 2021 года, когда в Офисе президента отрицали такую вероятность.

Глава ГУР отметил, что не обвиняет Банковую в "слепоте", поскольку руководство страны не могло говорить о реальности угрозы с северного направления, поскольку не было известно точной даты вторжения.



"Были еще некоторые шаги, которые пытались реализовать для того, чтобы войны не произошло. Но уже ближе к дате, когда все стало на свои места, вы не увидите ни одного политического заявления высшего руководства, что войны не будет", – сказал Буданов.



Глава ГУР добавил, что достаточно точную информацию о желании президента РФ Владимира Путина начать полномасштабную войну он получил от своей агентуры, которая за последние несколько лет выросла в десятки раз. Буданов намекнул, что речь идет и о людях, приближенных к Кремлю.

Напомним, Буданов рассказал, как едва не погиб во время операции на Донбассе: выходил через линию фронта.

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