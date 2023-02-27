Буданов заявил, что поможет получить перелом в войне: "Нам нужна штурмовая авиация"

Для перелома в войне, развязаной Россией против Украины, нужно интенсифицировать поставки вооружения.

Снабжение вооружения Украине нужно интенсифицировать. Это поможет получить в войне, развязавшей РФ, нужный нам перелом.

Об этом изданию "Голос Америки" рассказал глава разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, интенсификация поставок вооружения поможет переломить ход войны. Оружия нужно еще больше. И именно того, которое нашей стране уже предоставляют западные партнеры.

“Вдобавок к тому нам нужна штурмовая авиация, которая по состоянию на данный момент еще к нам не пришла. F16 и тому подобные платформы – они не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация, в США это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Так же это армейская авиация, но это ударные вертолеты типа AН64 и так далее. Это воздушные платформы, предназначенные для нанесения ударов по земле”, — рассказал Кирилл Буданов.

Напомним, что Валерий Залужный подчеркнул, что каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан.

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