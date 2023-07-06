Буданов заявил, что Россия на пороге гражданской войны

Глава ГУР утверждает, что российское общество разорвано на две части.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия сейчас стоит на грани начала гражданской войны.

Об этом глава кружка заявил во время своего интервью The Times.

Буданов заявил, что украинская разведка получила данные российского МВД, в котором отражены данные о настроениях населения РФ после мятежа главаря террористической группы "Вагнер" Евгения Пригожина.

Буданов заявил, что российские спецслужбы используют новейшее шпионское программное обеспечение, которое помогает отслеживать даже некоторые защищенные мессенджеры, а также тенденции в социальных сетях.

Секретные данные российского МВД указывают на то, что во время проведения мятежа Пригожин имел поддержку среди населения 17 регионов России из 46, в то время как российский диктатор Путин поддерживался 21 регионом. Высочайшую поддержку Путин имел в Москве и Санкт-Петербурге, а самую низкую в Дагестане.

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится", — подчеркнул Буданов.

Также глава ГУР заявил, что россияне готовы поддерживать войну, когда ее показывают по телевизору.

"Но как только кто-то из них получает повестку о призыве, то начинает искать причины, как туда не поехать. Самим идти на войну для них не вариант", — отметил он.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что угроза российского теракта на Запорожской атомной станции постепенно уменьшается.

Кроме того, мы ранее информировали, что Буданов ранее заявил, что если бы главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин со своими наемниками дошел до Москвы во время мятежа, он бы показал россиянам, что Кремль пуст.

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