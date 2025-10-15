Буданов заявил, что Украина могла бы давно выиграть войну: при каких условиях

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Россия давно бы потерпела поражение в войне против Украины, если бы не помощь со стороны ее союзников, прежде всего Северной Кореи.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Москвы со стороны ее союзников, прежде всего КНДР", - отметил Буданов.

По словам главы ГУР, ряд государств ведут себя "не совсем честно", ведь, несмотря на международные санкции, способствуют России.

"Эти страны, вопреки санкционному режиму, позволяют Москве получать оружие, боеприпасы и критически важные комплектующие. Более того, они позволяют своим гражданам пополнять армию российской федерации", - подчеркнули в Киеве.

Украинская сторона призвала международных партнеров обратить внимание на эти нарушения и усилить контроль соблюдения санкций против Кремля.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев рассчитывает вести войну еще три года.