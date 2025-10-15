- Дата публикации
Буданов заявил, что Украина могла бы давно выиграть войну: при каких условиях
Украина уже вернула бы все оккупированные территории, если бы не помощь Кремлю со стороны союзников — в частности, КНДР.
Россия давно бы потерпела поражение в войне против Украины, если бы не помощь со стороны ее союзников, прежде всего Северной Кореи.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Украина с помощью партнеров вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Москвы со стороны ее союзников, прежде всего КНДР", - отметил Буданов.
По словам главы ГУР, ряд государств ведут себя "не совсем честно", ведь, несмотря на международные санкции, способствуют России.
"Эти страны, вопреки санкционному режиму, позволяют Москве получать оружие, боеприпасы и критически важные комплектующие. Более того, они позволяют своим гражданам пополнять армию российской федерации", - подчеркнули в Киеве.
Украинская сторона призвала международных партнеров обратить внимание на эти нарушения и усилить контроль соблюдения санкций против Кремля.
Напомним, ранее Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев рассчитывает вести войну еще три года.