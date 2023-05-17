Буданов заявил, что война с Россией была неизбежна

Россия начала готовиться к войне против Украины еще с 2007 года.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война между Россией и Украиной не прошла и в России начали к ней готовиться уже давно.

Об этом он заявил во время своего интервью Дмитрию Комарову.

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В частности, Буданов заявил, что Россия начала готовиться к войне против Украины с 2007 года. Буданов отметил, что в 2014 году Москва просто воспользовалась удобным для нее моментом, и это ничего не меняло в плане подготовки к войне против Украины.

"Скажу так: не было бы событий 2014 года — это бы ничего не изменило. Война между нами была неизбежна", — сказал Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что замысел России в войне против Украины разрушили бои за Мощун и Гостомель в Киевской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о двойниках главы Кремля Владимире Путине и отметил, что ни в Мариуполе, ни на параде в Москве 9 мая настоящий диктатор не присутствовал.

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