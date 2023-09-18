Буданов заявил, что война в Украине не закончится парадом ВСУ в Москве

Глава разведки призвал не надеяться, что Москва по своей воле оставит Украину в покое.

Война в Украине не завершится парадом украинских военных в Москве, но и Кремль может не надеяться, что будет праздновать свою победу в Киеве.

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Об этом в интервью The Economist заявил руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что Россия сама по своей воле не прекратит военную агрессию против Украины. Он уверен, что для России война будет константой на протяжении всей ее истории.

Кроме того, Буданов отметил, что надеяться на мир или прекращение огня невозможно до тех пор, пока украинские военные не установили собственные факты на местах.

"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но Москва не должна никогда надеяться провести такую встречу в Киеве", — заявил начальник ГУР.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявил, что украинские силы обороны не должны были стремительно пройти российские оборонные редуты, которые агрессоры готовили долгое время.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупационная армия замедлила наступление на Купянском направлении. Вероятно, русские перегруппировываются.

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