Буданов заявил о подготовке к серьезной операции в Крыму: вышел новый фильм от ГУР

Бойцы ГУР в документальном фильме описали детали войны за море в 2022-2023 годах. Они принимали участие в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом.

Боевые миссии ГУР в Черном море и в оккупированном Крыму – это подготовительные меры для серьезной операции на полуострове и хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет.

Об этом начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

В ГУР отметили, что 10 марта в эфире национального телемарафона прошла премьера документального фильма "Война за море: от Днепра до Крыма". В нем Буданов объяснил значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий, в частности, в Черном море и на территории Крыма.

"Это все – подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", – рассказал Буданов.

В ГУР рассказали о войне за море

Детали войны за море в 2022-2023 годах описали бойцы ГУР, участвовавшие в планировании и реализации боевых миссий, связанных одним стратегическим замыслом.

Так, летом 2023 года бойцы спецподразделения "Шаман" воспользовались невнимательностью врага и переправились на левый берег Днепра в Херсонской области.

"Мы поняли, что противник недостаточно осведомлен в обстановке. Совершили на лодках заход на территорию противника в межпозиционное пространство, высадились, сразу произошло несколько интенсивных столкновений с наблюдательными постами противника. Некоторые наблюдательные посты были почти в полном составе уничтожены или взяты в плен", — рассказал о первых шагах создания левобережного плацдарма командир спецподразделения с позывным "Шаман".

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Возвращение "вышек Бойко"

В ГУР также отметили, что в июле 2023 года бойцы спецподразделения "Тимура" вернули под контроль государства нефтегазодобывающую платформу "Украина" (известную как одну из "вышек Бойко"), а затем принимали участие в крымской операции "Пробуждение силы".

"У врага не будет господства в море никогда, что бы они там себе не придумывали. Это наше Черное море, это наши "вышки", наш Крым, наш Змеиный остров", – заявил командир спецподразделения ГУР.

Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ

В ГУР также указали, что уничтожение кораблей российского флота – зона ответственности спецподразделения Group 13. Каждая подобная миссия требует тщательной подготовки.

"Мы понимаем, как надо маневрировать, под каким углом заходить, с какой стороны. Мы оцениваем очень много факторов перед тем, как атаковать. И после этого уже начинается поиск цели. После обнаружения, когда борта выходят на выгодную позицию, осуществляется одновременная атака всеми бортами", – рассказал командир подразделения с позывным "Тринадцатый".

Больше свидетельств разведчиков, устанавливающих новые правила ведения войны, а также уникальные кадры технологических морских сражений, десантных рейдов и боевых столкновений с врагом смотрите в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский высказался об освобождении Крыма. По его словам, вернуть оккупированные территории можно благодаря борьбе, и завершить войну можно на своих, украинских условиях.

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