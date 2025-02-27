Буданов заявил об уничтожении профессиональной армии РФ: какой потенциал у врага сейчас

Оккупанты понимают, что эта война губительна и для них, однако у врага есть потенциал для того, чтобы двигаться дальше.

Профессиональная российская армия была уничтожена в период до 2023 года, и сейчас враг воюет мобилизованными. Но у российских войск есть потенциал, чтобы двигаться дальше на фронте.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Укринформу".

По словам главы украинской военной разведки, российская армия сегодня воюет сугубо своим количеством.

"Профессиональная армия была истреблена в период где-то до 2023 года – дальше Россия воюет мобилизованными. Хотя формально они все контрактники, но подход тот же, то есть человека забирают, максимум две недели – и он на фронте. Они воюют сугубо численностью", – рассказал Буданов.

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Он также ответил на вопрос, как враг намерен достичь своих целей, если, имея профессиональную армию, до сих пор не смог захватить Донбасс.

"Посмотрите на карту, которая была 21 февраля 2022-го, и которая сегодня. Сказать, что они ничего не достигли – это неправда. Они двигаются вперед. Это совершенно не те темпы, на которые они рассчитывали. Да, по большинству участков их удалось остановить, перманентно на определенных участках они имеют успех. Так что они правильно понимают, что эта война губительна для них так же, как и для нас, однако у них есть потенциал для того, чтобы двигаться дальше", – считает глава ГУР.

К слову, по оценкам аналитиков проекта UA War Infographics, в течение 2024 года Россия оккупировала 2800 кв. км территории Украины.