"Буданов знал все": Арестович сообщил, что разведки Украины и Запада разошлись только в сценарии вторжения РФ

Украинские и западные разведки разошлись только в сценарии вторжения России. Однако самый полный сценарий этого нападения перед вторжением РФ предоставил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Тем не менее, все разведки сошлись на том, что в Украине будет обострение.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"То, что вы сейчас услышите, — это впервые вообще прозвучит в украинском медийном пространстве. Я, считайте, для вас приберег. Наши разведки по-разному оценивали возможность вторжения. Все сошлись на том, что будет обострение. Сценарии разошлись", — сказал советник председателя ОП.

Он уточнил, что еще в конце апреля 2021 года, когда российские войска впервые собирались у украинской границы, мнения разведок разошлись.

"Одни говорили, что это – Донбасс и возможные провокации на Крымском перешейке, а кто-то полный сценарий вторжения дал. И самый полный дал Буданов. Буданов знал все. Военная разведка Украины на очень высоком уровне сейчас. И была до войны. Он дал полное расписание со всеми сценариями. И дал больше, чем дали западные разведки", – заверил Арестович.

В этом контексте он напомнил о визите Буданова вместе с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтон в ноябре 2021 года.

"Они там еще раз согласовали. Это тогда, когда в медийном пространстве была "несогласованность" американских и наших данных. Так вот, Буданов давал больше, чем партнеры. Более полную информацию", — сказал советник главы президентского офиса.

Он добавил, что предоставленная главой разведки информация основывалась, в частности, и на данных от партнеров Украины.

"Но у него было больше, он давал ее комплекснее. Если вы помните, смеялись все над картой, которую он дал в конце октября. Но точно то же и произошло. "Примитивные стрелочки, – говорили. – Это все очень смешно". Вот посмеялись все дружно", – заметил Арестович.

Напомним, в середине мая Буданов сказал, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 может закончиться. Глава разведки также уверен, что украинская власть будет восстановлена "на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым".

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