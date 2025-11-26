- Дата публикации
Буданова невероятно боятся россияне, - влиятельный американский журналист
Начальник Главного управления разведки МО Украины пользуется чрезвычайным уважением в разведывательном сообществе США – и при этом его невероятно боятся россияне.
Об этом написал влиятельный американский журналист и писатель Майкл Вайс на своей странице в сети X.
"Буданов пользуется чрезвычайным уважением в разведывательном сообществе США. Он прошел подготовку в ЦРУ в составе украинского спецподразделения, известного как Подразделение 2245", - отметил журналист.
Он также упомянул эпизод с личным участием главы ГУР в спецоперации во временно оккупированном Крыму.
"Россияне его (Буданова - ред.) невероятно боятся. Несколько лет назад во время спецоперации в оккупированном Крыму он ликвидировал сына полковника ФСБ "Вымпел"", - рассказал Вайс.