Будапешт изменил мнение: Орбан подписал указ и разрешил размещение сил НАТО в Венгрии

Будапешт изменил мнение: Орбан подписал указ и разрешил размещение сил НАТО в Венгрии

В то же время правительство Орбана специально не обращалось в войска НАТО для защиты восточной границы.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал указ правительства о разрешении на размещение войск НАТО в Венгрии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Указ, опубликованный в понедельник, также подтверждает запрет правительства на транспортировку летального оружия в Украину через Венгрию.

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Вместе с тем, в отличие от многих других восточноевропейских государств-членов Североатлантического договора, правительство Орбана специально не обращалось в войска НАТО для защиты восточной границы, заявляя, что имеет достаточные военные ресурсы.

Напомним, что 22 февраля для своевременного реагирования на потенциальные задачи и усиление защиты страны Минобороны Венгрии приняло решение, чтобы свои войска передислоцировать на украинскую границу.

После начала российской агрессии венгерский премьер-министр Виктор Орбан осудил вторжение России в Украину. Премьер-министр Венгрии выразил солидарную позицию с партерами по ЕС и НАТО.

Впрочем, Венгрия не поможет Украине оружием для отпора российской агрессии и даже не позволит транзит военной помощи от других союзников через свою территорию.

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