"Буддистское отношение к смерти": Билецкий о том, как в армии РФ обнуляют своих и за что

По его словам, россияне убили троих своих штурмовиков, потому что раньше уже подали их как погибших.

Российские командиры записали своих солдат "двухсотыми" и уже сообщили об их гибели "наверх", а когда те вышли из позиции живыми, решили, чтобы не создавать себе проблем, просто уничтожить "воскресших".

Такую историю с фронта рассказал командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью на YouTube канале PRESSING.

Он рассказывает, что услышал об этом шокирующем случае в перехвате разговора самих россиян.

"Вчера видел перехват, где трех типов расстреляли, потому что их внесли в списки "двухсотых". И россиянин говорит: "Не надо начальника штаба расстраивать. Вот эти вот бумаги. Ты с ними в посадке сможешь порешать все". А второй отвечает: "Понял, плюс-плюс", – пересказывает слова россиян Билецкий.

По его словам, россияне убили трех своих штурмовиков, потому что подали их как погибших, а затем не хотели лишней мороки с документами.

Также Билецкий рассказал еще одну историю, как россияне расстреляли двух старших солдат, потому что те постоянно тормозили движение своей группы.

"Россиянин в перехвате говорит своему сержанту: "А где эти двое, что медленно шли". И дальше понятно, что там просто два "деда", которых забрали на СВО, или они сами пошли. И человек совершенно спокойно говорит: "Ну обнули их. А что они думали, они же подписали контракт. Что они думали, что будут люди задерживать, подставлять подразделение, срывать задачу. Обнули их". Даже не посылают на позицию как наказание, просто убивают. А другой отвечает: "Я планировал их обнулить, но позже, когда ящики поносят. Пусть поносят, а с утра я их обнулю", – приводит слова россиян кобриг 3 ОШБР.

По его словам, у россиян другое, "буддистское" отношение к жизни. Они могут себе позволить бесконечно бросать людей "на мясо".

"Все эти пленные – это овцы. Они идут по коврам из трупов. И им нормально", – подытожил Билецкий.

Ранее Андрей Билецкий ответил, стоит ли Украине соглашаться на перемирие.

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