"Будем бороться, как только мы можем – до последнего, храбро и открыто": полный текст обращения Зеленского

"Будем бороться, как только мы можем – до последнего, храбро и открыто": полный текст обращения Зеленского

На этой неделе ожидаются три важных саммита: "Большой семерки", НАТО и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к согражданам и сообщил итоги 27-х суток героического противостояния украинского народа против российских захватчиков.

ТСН.ua публикует полный текст обращения президента Украины.

"Свободный народ свободной страны!

Сегодня был один из тех дней, которые позволяют уверенно говорить, что с нами весь мир.

Утром говорил с Его Святейшеством Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города. Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, однозначно поддержащий каждого из нас, каждого из украинцев.

Обратился сегодня в обе палаты итальянского парламента. Испытал максимальную поддержку. Искреннее тепло в словах. Призвал Италию ужесточить санкции против России, против ее режима. И крепко ударить по всем русским деятелям, ответственным за эту войну. За войну против нас. По их недвижимости, счетам и яхтам. По их привычке зарабатывать войной, а жить и отдыхать – подальше, в Европе, где мирно и уютно.

Уверен, что новые санкции будут, будут на этой неделе. И благодарен Италии за поддержку членства Украины в ЕС.

Говорил с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. О нашем сотрудничестве и о нашей безопасности. О развитии Украины – со всеми вместе, в Европейском Союзе.

Важный разговор состоялся и с премьер-министром Канады. Продолжаем координировать позиции накануне саммитов НАТО и «Большой семерки», которые пройдут уже на этой неделе. Джастин Трюдо поддержит нас. Особый аспект – это гарантии безопасности для Украины. Жизненно нужны не только нам, но и всем соседним странам. Из-за нашей безопасности, которая сцементирует мир на востоке Европы.

Я благодарен министру иностранных дел Греции, первым среди европейских официальных лиц решил поддержать работу наших гуманитарных коридоров в Мариуполь. Чтобы спасти наших людей из города и довезти туда гуманитарный груз, очень важен для каждого и каждого. По состоянию на этот день в городе находятся около ста тысяч человек. В бесчеловечных условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарства. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками.

Уже не первую неделю мы стараемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. И почти все наши попытки, к сожалению, срываются русскими оккупантами. Обстрелами или сознательным террором.

Сегодня одна из гуманитарных колонн была просто увлечена оккупантами. На согласованном маршруте возле Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов. Мы делаем все, чтобы уволить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии.

Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИДа уже в ближайшие дни. Несмотря на все сложности, сегодня все же удалось спасти 7 тысяч 26 мариупольцев. Завтра продолжим эту важную работу. Наши представители пытаются договориться о гуманитарных коридорах еще в Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областях.

Еще одна важная новость – созданный онлайн-инструмент для всех, кто может и хочет помочь с гуманитарными грузами для Украины. Только за две минувшие недели в наше государство поступило уже более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений – еще больше. Еще больше возможностей. Еще больше работы.

Чтобы максимально упростить процесс, создан сайт help.gov.ua. На сайте можно узнать, как приобрести, как отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Это – для каждого, кто хочет приобщиться. Для всех, кто может помочь. В Украине и мире. Чтобы помощь шла постоянно, 24/7.

Наши вооруженные силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром кафиров. Снова сбиты российские самолеты. Особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем. Так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле.

Хочу еще раз повторить всем российским лётчикам, которые не думают, какой приказ они выполняют. Убийство гражданских – это преступление. И вы будете отвечать – любым способом. Сегодня или завтра – это менее важно. Главное, что неизбежно.

Продолжаем работать на разных уровнях и ради того, чтобы побуждать Россию к миру. До прекращения этой жестокой войны. Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда – скандально. Но шаг за шагом идем вперед.

Также я благодарен всем международным посредникам, которые борются за Украину, Европу, за правду. Которые доносят в Москву реальную картину. Честный. И побуждают смотреть реалистично. Происходящее в боях. И то, что мир не остановится в защите правды. Нашей правды.

На этой неделе три важных саммита: "Большой семерки", НАТО и ЕС. Новые пакеты санкций, новая помощь. Будем работать, будем бороться, как только мы можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех этих площадках. С полной энергией. В результате. Со всеми нашими силами. И не устанем. Отдохнем, когда победим. А это точно будет.

Слава всем нашим героям!

Слава Украине!"