"Будем бороться сколько сможем": президент Сербии заявил, что не поддержит введение санкций против РФ

"Будем бороться сколько сможем": президент Сербии заявил, что не поддержит введение санкций против РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен вводить санкции против России и будет противиться этому столько, сколько сможет. Хотя Белград терпит от этого большие убытки.

Об этом он сказал в эфире канала "Prvа", пишет издание nspm.rs.

"Цена, которую мы платим, огромна, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты... Они говорят: "Вучич анонсирует введение санкций" — нет, мы будем бороться, сколько сможем. Мы терпим большой вред. Мы очень терпим, не вводя санкций против РФ, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна", — заявил Вучич.

Президент Сербии также добавил, что так он "бережет территориальную целостность страны". "Мы очень страдаем из-за невведения санкций против России. Мы бы жили в десять раз лучше, если бы мы это ввели. Я сохраню территориальную целостность Сербии", — отмечает сербский лидер.

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Напомним, в конце февраля власти Сербии отказались вводить санкции против России, напавшей на Украину. В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 81-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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