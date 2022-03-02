"Будем драться": Кличко предупредил, что РФ все ближе стягивает войска в Киев

"Будем драться": Кличко предупредил, что РФ все ближе стягивает войска в Киев

Киев, по словам Кличко, готовится защищаться от России.

Россия, напавшая на Украину 24 февраля, продолжает взимать военные силы все ближе к Киеву. Столица готовится защищать город от захватчиков, людей призывают соблюдать комендантский час, который действует с 20:00 до 07:00.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении 2 марта.

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"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!", — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что 1 марта российские оккупанты атаковали Киев. В результате попадания ракет в телебашню погибли пятеро мирных киевлян. В связи с этим мэр Киева призвал горожан по соображениям безопасности без крайней необходимости не выходить на улицы, следовать комендантскому часу, а по сигналу тревоги – следовать к укрытию.

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Кроме того, Кличко отчитался, что в Киеве работает критическая инфраструктура, общественный транспорт тоже курсирует.

"Предпочтительно, чтобы перевозить работников предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Маршруты транспорта – на сайте городских властей. Работает также создавший город гуманитарный штаб и собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна", — подытожил он.