"Будем обязательно обнародовать фото военных РФ": Венедиктова рассказала об экспертизах, которые проводятся в Ирпене

В Украине следователи проводят экспертизы оружия, из которых убили мирных жителей Ирпеня.
Эксперты также проверяют места и направления, из которых оккупанты вели огонь по украинцам.
Об этом на конференции 3 мая сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
“Уже предназначена комплексная строительно-техническая, автороведческая, экспертиза оружия, следов и обстоятельств его использования, взрывотехническая и пожарная экспертизы. В Ирпене сейчас работают эксперты по этим экспертизам. Ждем их результатов”, — рассказала Ирина Венедиктова.
Она также добавила, что результаты и выводы экспертиз, а также свидетелей следователи установят однозначно.
"Когда мы понимаем, что мы сделали все необходимые процессуальные следственные действия и у нас есть все обоснованные основания начинать подозревать конкретных российских военных, которые здесь пытали и убивали людей, мы будем обязательно обнародовать их фото", — подчеркнула генеральный прокурор Украины.
Напомним, что Денисова назвала геноцидом усыновления вывезенных в Россию украинских детей-сирот.
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