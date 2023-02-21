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"Будем отодвигать линию разграничения": Путин пригрозил оккупировать новые территории Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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"Будем отодвигать линию разграничения": Путин пригрозил оккупировать новые территории Украины

Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил эскалацией в войне, если Украина получит дальнобойное оружие.

Путин заявил, что Запад пытается переломить ход военных действий в Украине, увеличивая военные поставки Киеву. Однако, по его словам, это лишь усложнит ситуацию.

Об этом Путин сказал 21 февраля во время выступления перед Федеральным собранием РФ.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут прибывать в Украину, то дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ", — заявил Путин.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля заявил, что российский диктатор Владимир Путин преследует цель уничтожить Украину. Но кремлевский диктатор уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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