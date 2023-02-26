"Будем отодвигать угрозу": Шойгу разразился новыми угрозами из-за дальнобойного оружия Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал на поставку Украине вооружения странами Запада. Шойгу угрожает, мол, еще большим обострением войны в Украине.

Об этом Шойгу заявил пропагандистскому российскому телеканалу.

Шойгу продолжил пропагандистское утверждение Путина, что, мол, Россия "будет отодвигать угрозу от своих границ" в зависимости от того, "какое оружие дадут западные страны Украине".

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Российский министр утверждает, что якобы вооружение, которое получит Украина для того, чтобы защищать свои же земли от незаконно вторгшихся еще в 2014 году российских войск, продолживших полномасштабное нападение в 2022-м, является "угрожающим" для РФ и его надо "отодвигать".

"Это зависит от того оружия, которое будет выдано Киеву", — сказал Шойгу, комментируя слова Путина, который на днях пригрозил Киеву оккупацией новых территорий в случае получения более дальнобойных систем.

К слову, оккупанты с 24 февраля 2022-го потеряли в Украине по меньшей мере 148 130 человек.

Напомним, ранее диктатор Кремля Владимир Путин выразил циничное мнение, что "в Россию все лезут, потому что завидуют".

Как через год изменилась помощь Запада Украине и чего ожидает Киев в последующие месяцы, читайте обьяснение WSJ здесь.

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