"Будем отступать": эксперт заявил, что ВСУ не могут остановить наступление РФ на востоке

По оценкам эксперта, украинским войскам придется отойти на линии обороны, условно, под Краматорск или под Славянск, скорее, чем планировалось.

Украинским войскам, в отличие от Харьковского направления, пока не удается остановить наступление российских оккупантов в восточной операционной зоне – ни на Покровском, ни на Краматорском направлениях.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире Radio NV.

Эксперт объяснил, что причиной несостоятельности ВСУ остановить вражеское наступление на востоке является то, что количество снарядов, предоставляемых западными союзниками, еще недостаточно для насыщения всех участков фронта.

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"И сейчас внимание [приковано] к Харьковскому направлению. И, насколько я знаю, именно артиллерийским бригадам и воюющей там бригадной артиллерии максимум снарядов предоставлено", – сообщил Жирохов.

Он также описал тактику, используемую украинскими войсками на востоке:

"Пока мы не закрепимся на фортификационных сооружениях, на линиях обороны, мы потихоньку, к сожалению, сдаем свою территорию за счет того, что эти воюющие бригады [наносят] максимальный вред врагу и [имеют] минимальные потери. И до по крайней мере первой линии обороны мы будем отступать".

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Эксперт обратил внимание на ситуацию вблизи города Часов Яр. По его словам, россияне утверждают, что у их войск уже есть плацдарм на правом берегу канала Северский Донец — Донбасс.

"Насколько это соответствует действительности, посмотрим. Но это неприятный звоночек, который может означать то, что отступление будет ускорено. И мы отойдем, условно, под Краматорск или под Славянск, на строящиеся линии обороны быстрее, чем планировали", – оценил Жирохов.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев предупредил, что оккупанты будут сосредоточивать основные усилия на восточном фланге фронта. Речь идет о трех ключевых направлениях – на Краматорск, Покровск и Курахово.

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