"Будем поддерживать столько, сколько это необходимо" – в Эстонии обсудили долгосрочную помощь Украине

На встрече в Таллине глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила с ее эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу и премьер-министром Эстонии Каей Каллас вопросы долгосрочной помощи Украине.

Об этом сообщает ERR.

"Франция оказала Украине значительную помощь, в том числе поставки тяжелого вооружения, что способствовало успеху Украины на поле боя. Мы придерживаемся единого мнения с Францией, что приоритет – продолжение поддержки Украины столько, сколько это необходимо. Украина должна победить в этой войне, а Россия должна отступить к своим границам, это путь к миру", — сказала Каллас.

Каллас подчеркнула, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, угрожает ядерной катастрофой, и заявляет о так называемой "грязной бомбе", чтобы "запугать нас и разрушить наше единство".

На встрече также был поднят вопрос об использовании замороженных активов России. По словам Калласа, Европейский Союз мог бы стать лидером в создании трибунала для расследования преступлений агрессии.

Поддержка Украины Эстонией в борьбе с российской агрессией

Парламент Эстонии 18 октября признал Россию государством-спонсором терроризма.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина не в тюрьме, а в аду, за все совершенные преступления в Украине.

Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу обсудили совместную работу по убеждению партнеров по передаче Украине большего количества систем противовоздушной обороны.

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