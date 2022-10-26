"Будем поддерживать столько, сколько это необходимо" – в Эстонии обсудили долгосрочную помощь Украине

В Таллине глава МИД Франции обсудила с эстонскими коллегами вопрос долгосрочной помощи Украине.
На встрече в Таллине глава МИД Франции Катрин Колонна обсудила с ее эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу и премьер-министром Эстонии Каей Каллас вопросы долгосрочной помощи Украине.
Об этом сообщает ERR.
"Франция оказала Украине значительную помощь, в том числе поставки тяжелого вооружения, что способствовало успеху Украины на поле боя. Мы придерживаемся единого мнения с Францией, что приоритет – продолжение поддержки Украины столько, сколько это необходимо. Украина должна победить в этой войне, а Россия должна отступить к своим границам, это путь к миру", — сказала Каллас.
Каллас подчеркнула, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, угрожает ядерной катастрофой, и заявляет о так называемой "грязной бомбе", чтобы "запугать нас и разрушить наше единство".
На встрече также был поднят вопрос об использовании замороженных активов России. По словам Калласа, Европейский Союз мог бы стать лидером в создании трибунала для расследования преступлений агрессии.
Поддержка Украины Эстонией в борьбе с российской агрессией
Парламент Эстонии 18 октября признал Россию государством-спонсором терроризма.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина не в тюрьме, а в аду, за все совершенные преступления в Украине.
Министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу обсудили совместную работу по убеждению партнеров по передаче Украине большего количества систем противовоздушной обороны.
Читайте также:
- "Москву нужно контролировать": в Эстонии сообщили, за сколько времени РФ может восстановить военный потенциал
- Нидерланды поддержали создание спецтрибунала для Путина
- Эстония начнет устанавливать в своих городах сирены: что известно