Россия вроде бы готова к мирным переговорам с Украиной.

Если в Киеве захотят возобновить такие переговоры, то государство-террорист согласится.

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам и член переговорной делегации Леонид Слуцкий, сообщают российские пропагандисты.

Российский депутат сказал, что он сейчас не знает, как могут возобновиться переговоры между Украиной и Россией, однако государство-оккупант якобы готово к ним.

"Но решения принимаются не в Государственной думе, поэтому если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне и в любом формате, тогда будем обсуждать это и реагировать", — отметил он.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны Российской Федерации в будущем.

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