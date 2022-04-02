"Будем сеять": глава ОВА рассказал о ситуации на освобожденных территориях Сумщины

Сейчас оккупанты "бушуют" от Белополья до Конотопа.
На освобожденной территории Сумщины восстанавливают инфраструктуру, связь, транспортное сообщение.
О ситуации в регионе рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
На освобожденные от оккупантов территории завозят продукты, лекарства, предметы гигиены. Частично в Тростянке возобновили электроснабжение, продолжается работа по восстановлению электроснабжения в других громадах.
По словам Живицкого, оккупанты "бушуют" от Белополья до Конотопа.
"Прошу жителей Конотопщины держаться, не выходить на улицу без особой нужды, быть осторожными! Ситуацию мы хорошо знаем и работаем! Самая темная ночь — перед рассветом", — отметил председатель ОВА.
Также Живицкий провел встречу с представителями промышленных предприятий, чтобы возобновить производство в регионе.
"Приятно что на освобожденных территориях, где вчера были орковские танки, уже едут наши мирные тракторы и сеялки! Несмотря на на что — будем сеять", — заверил он.
Напомним, что ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.
- Тростянец больше всего в Сумской области страдал от российских оккупантов. Женщины рожали детей прямо дома, потому что не было никакой возможности добраться до больницы. Захватчики не давали хоронить умерших и гонили людей пешком в Россию.
- Также оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин.
- Напомним, что в Сумской области россияне загоняли местных в фейковые "зеленые коридоры" и использовали, как "живые щиты".
- Ранее в Сумской области захватчики похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной".