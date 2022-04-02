"Будем сеять": глава ОВА рассказал о ситуации на освобожденных территориях Сумщины

"Будем сеять": глава ОВА рассказал о ситуации на освобожденных территориях Сумщины

Сейчас оккупанты "бушуют" от Белополья до Конотопа.

На освобожденной территории Сумщины восстанавливают инфраструктуру, связь, транспортное сообщение.

О ситуации в регионе рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

На освобожденные от оккупантов территории завозят продукты, лекарства, предметы гигиены. Частично в Тростянке возобновили электроснабжение, продолжается работа по восстановлению электроснабжения в других громадах.

По словам Живицкого, оккупанты "бушуют" от Белополья до Конотопа.

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"Прошу жителей Конотопщины держаться, не выходить на улицу без особой нужды, быть осторожными! Ситуацию мы хорошо знаем и работаем! Самая темная ночь — перед рассветом", — отметил председатель ОВА.

Также Живицкий провел встречу с представителями промышленных предприятий, чтобы возобновить производство в регионе.

"Приятно что на освобожденных территориях, где вчера были орковские танки, уже едут наши мирные тракторы и сеялки! Несмотря на на что — будем сеять", — заверил он.

Напомним, что ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.