"Будем штурмовать Днепропетровскую область": разведка перехватила разговор российского оккупанта (аудио)

Украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта Руслана, в котором тот рассказывает жене о планах штурмовать Днепропетровскую область и признается в мародерстве.

Оккупант был "мобилизован" с территории "ДНР" и сейчас его подразделение дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Дома будем не скоро, по ходу. Ну на очереди будем штурмовать Днепропетровскую область, она у нас пока... Подтянулись самолеты, авиация, будем штурмовать дальше Днепропетровскую область", – рассказал оккупант.

На тезис жены о том, что после трех месяцев войны бойцов должны были отпустить домой, муж сказал, что ориентировочная дата окончания службы — конец августа-начало сентября.

Кроме того, боевик рассказал, как он вместе с приспешниками украли семь солнечных батарей.

Жена, работающая воспитательницей в детском саду, в свою очередь пожаловалась захватчику, что с мая ей не будут выплачивать зарплату. Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами. Муж уверяет, что скоро все изменится.

"Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многово насмотрелся. У нас "республики" зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили", – рассказал боевик.

"Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-нибудь твари забрали просто", — ответила ему жена.

❗️Оккупанты воруют солнечные батареи и жалуются на большие потери #ГУРперехват #ГУРперехват ▪ Недавний перехват разговора военнослужащего оккупационной армии раскрыл ближайшие планы россиян на востоке Украины и еще раз подтвердил репутацию захватчиков как профессиональных мародеров. ▪ Руслан, мобилизованный с территории так называемой «ДНР», подразделение которой дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области, рассказал жене, что в ближайшее время планируется новое наступление: «Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация». ▪ А вот предыдущие планы – вернуться домой после трех месяцев войны, не сбылись. Теперь ориентировочная дата окончания службы – это конец августа – начало сентября: «Что поделаешь, война…». ▪ Также Руслан хвастается жене «боевыми достижениями»: «Сегодня одну штуку интересную промутили. Сп… (украли) семь солнечных батарей. Промышленных, больших». ▪ Жена жалуется, что с мая ему не будут выплачивать зарплату (она воспитатель детского сада). Мол, их и так кормят и снабжают хозяйственными товарами. ▪ Муж уверяет, что скоро все изменится, ведь «Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многое насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили». На что жена отвечает: Вот поэтому я и не хочу мальчика. Чтобы вот так какие-то твари забрали просто…» ▪ Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем возмущении, никоим образом не осуждают причину своих невзгод – войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной «работе». Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Суббота, 30 апреля 2022 г.

Напомним, 29 апреля российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел запрещенными кассетными боеприпасами сел Марьянское, Малая и Большая Костромка Криворожского района Днепропетровской области.

Из-за вражеских обстрелов частично разрушены около 10 домов на Днепропетровщине

Читайте также: