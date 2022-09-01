Будем следить за ситуацией на ЗАЭС, пока она не стабилизируется – заявление гендиректора МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будет продолжать следить за ситуацией на оккупированной россиянами ЗАЭС, пока она не стабилизируется.

Глава миссии МАГАТЭ после визита на станцию отметил, что целостность ЗАЭС нарушалась несколько раз целенаправленно, но он не сказал, что это именно российские военные обстреливали ее.

Такое заявление Гросси высказал после посещения ядерного объекта, пишет CNN.

"Я волнуюсь и буду продолжать волноваться за станцию, пока у нас не будет ситуации, которая будет более стабильной и более предсказуемой. Очевидно, что завод и физическую целостность завода несколько раз нарушали случайно и намеренно. Где бы вы не стояли, что бы вы не думали об этой войне. Это то, чего не может быть, и поэтому мы пытаемся ввести определенные механизмы и присутствие", – прокомментировал он.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ посетила захваченную россиянами Запорожскую АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

После этого миссия МАГАТЭ уехала со станции, оставив там 5 своих экспертов, которые продолжат работу.

Тем временем у Зеленского удивлены коротким визитом МАГАТЭ, который длился 2-2,5 часа. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, за это время можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше.

Без сюрпризов не обошлось: как миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС

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