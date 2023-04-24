"Будем уничтожать всех на поле боя": Пригожин приказал бойцам ЧВК "Вагнер" не брать пленных

По его словам, для своих бойцов он сформулировал новый "закон".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал своим подопечным больше не брать в плен бойцов украинских сил обороны. Свое распоряжение он мотивировал тем, что перед этим украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца".

Ответ Пригожин был опубликован в его Telegram 23 апреля.

В тот же день в его паблике появилась публикация с "перехватом" разговора бойцов ВСУ, в которой якобы украинские бойцы, поймав раненого наемника, расстреляли его.

"Мы пленных не берем, кончайте его. Не церемониться ни с кем, всех валить на **", — звучит голос на аудиозаписи.

После публикации этого "перехвата" Пригожин заявил, что попавшая в Сеть запись имеет "очень серьезное гуманитарное значение". По его словам, ЧВК "Вагнер" никогда не нарушала международные конвенции об обращении с военнопленными и часто возвращала таких бойцов без обмена, "просто так".

Теперь Пригожин решил снять с себя ответственность и приказал своим наемникам убивать противника на поле боя и никого не брать в плен.

"Нарушать правила гуманизма мы не будем, и будем просто уничтожать всех на поле боя. Этот закон будет называться — "закон трехсотого". Мы, правда, пока не знаем, как зовут нашего парня, которого раненого расстреляли украинские негодяи. Ни единого пленника больше не брать", – заявил Пригожин.

Отметим, подлинность аудиозаписи, на которую ссылается Пригожин, Генштаб ВСУ не подтвердил. Так что никаких убедительных аргументов о подлинности этого разговора оккупанты не привели.

Ранее стало известно об очередном обмене пленными из РФ, в результате которого Киеву удалось вернуть 100 украинцев — военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы.

Евгений Пригожин опубликовал видео, на котором видно, как ЧВК "Вагнера" готовят украинских военнопленных к обмену.

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