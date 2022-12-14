Будем внимательны: в Беларуси заметили самолет, наводящий на целые российские истребители (видео)

Поскольку самолеты этого типа использует государство-агрессор, чтобы предоставлять точки для ударов пилотам российских истребителей, сегодня не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В среду, 14 декабря, в Беларусь прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил РФ. Эти самолеты наводят на целые российские истребители-ракетоносители.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966 зашел на посадку на аэродром в Мачулищах около 14:27 по киевскому времени", — говорится в сообщении.

Белорусская мониторинговая группа напоминает, что этот самолет А-50 ВКС РФ под номером RF-93966 уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

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Поскольку самолеты этого типа использует государство-агрессор, чтобы предоставлять точки для ударов пилотам российских истребителей, сегодня не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что мониторинговые чаты также сообщают об активности вражеской авиации в акватории Азовского моря у восточного побережья Крыма.

Ранее сообщалось, что в Беларуси 14 декабря во время внезапной проверки боеготовности на полигон "Гожский" в Гродненской области перебросили танки.

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