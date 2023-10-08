"Будемся и умрем, если будет нужно". Милли об ответе Залужного по решению его семьи остаться в Киеве

Залужный и Милли рассказали свою историю об истории дружеских, а иногда напряженных отношений.

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который завершил работу на этом посту, рассказал свои впечатления от сотрудничества с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Об этом пишет The Washington Post.

После начала российского вторжения Залужный беседовал с Милли. Залужный рассказал своему американскому коллеге, что у Украины было лишь несколько исправных самолетов и срочно она нуждалась в помощи Запада.

В конце разговора украинский главком он "чувствовал, что разговаривал сам с собой". Он полностью прекратил общение с Милли на неделю.

"Честно говоря, из-за своей молодости и глупости, я признаю, что это была моя ошибка. Это была настоящая катастрофа", – признавался Залужный в интервью The Washington Post.

В течение 19 месяцев Залужный и Милли часами обсуждали развитие событий в поле боя во время регулярных звонков. В настоящее время Соединенные Штаты направили Киеву оборудование более чем на 40 миллиардов долларов, став крупнейшим донором военной помощи.

"Он человек, – напомнил Милли в недавнем интервью The Post. "Его страна была захвачена сотнями тысяч российских военных. …Его прижали к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то чуть-чуть злится и злится, абсолютно нормально. И я это понимал".

Проводы генерала Марка Милли с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов 29 сентября 2023 года / Фото: Associated Press

Генералы, конечно, заинтересованы в сокрытии разногласий между ними или их правительствами. Тем не менее, отношения между Милли и Залужным повторяли иногда дружеские, а иногда натянутые отношения между США и Украиной.

"Я всегда с ним спорю, но эти разногласия были смягчены взаимным уважением", – рассказывал Залужный.

Милли расспрашивал, где будет семья Залужного, если РФ нападет

В одном разговоре незадолго до вторжения Путина Милли перешел от профессионального к личному. Он спросил Залужного, где будет его семья, пока Залужный будет командовать украинскими силами в случае полномасштабного вторжения.

Залужный ответил, что его жена Елена и дети останутся в Киеве. Одна из двух его дочерей, получившая медицинское образование, должна была лечить раненых; другой будет служить в армии. "Мы будем драться и умрем в Киеве, если будет нужно", — сказал ему Залужный.

"Тогда я сказал: "Вау", — сказал Милли. "Эти ребята — серьезные ребята. А он для меня – представитель украинского народа. И он полностью привержен защите своей страны".

Первая личная встреча Залужного и Милли прошла на польско-украинской границе в начале этого года. Несколько часов они рассматривали карты с обозначением поля боя и обсуждали планы контрнаступления ВСУ. Это было профессионально и продуктивно, но несколько месяцев спустя Залужный пожалел, что это было так формально.

"Теперь я понимаю, что его здесь не будет в ближайшее время. Этот мужчина заслуживал того, чтобы я сделал что-то иначе. Мы могли встретиться как хорошие друзья. После официальной части мы могли просто нормально поговорить", — отмечал главком ВСУ.

Залужный добавил, что надеется, что позже состоится более неформальная встреча.

В свою очередь Милли выразил уверенность, что его уход не нарушит партнерство между американскими и украинскими военными.

Напомним, что 30 сентября генерал Марк Милли завершил свое пребывание во главе армии США.

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