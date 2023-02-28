"Будет более глобальное наступление РФ": в Раде сообщили, когда ожидать удара оккупантов и какие области в опасности

Весной российская армия может приступить к более масштабным наступлениям с применением большего количества вооружения, техники.

Об этом рассказал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко в интервью РБК-Украина.

"Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предыдущее… Он и не закончился, мы видим, что они атаковали еще с осени. Они нарастили резервы за счет выхода из правобережного херсонского плацдарма, там они фактически не имели успеха, когда опрокинули резервы. На тех направлениях, куда опрокинули и начали наступление – это определенные активные действия по захвату наших территорий", — сказал политик.

По его словам, сейчас россияне не могут вести полномасштабное наступление и использовать все свои возможности.

"Они сейчас накапливают войска и это будет глобальнее. Все-таки весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю компанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях", — предупреждает он.

По мнению Костенко, в оккупантов все еще возникает задача захватить сухопутный коридор в Крым, то есть все Левобережье Украины.

"Они хотят какой-либо цели достичь – вот Донецкая, Луганская область. Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях", — сообщил нардеп.

Пока же на границах возле Сумской области у врага нет сильных накоплений.

"Чтобы содержать наши войска и совершить определенные действия, там есть войска. Но накопление может произойти через неделю-две. Это то, о чем мы думаем и то, что мы знаем. А как оно будет — неизвестно, все может измениться каждый день", – подытожил он.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, заявлял, что Россия намерена попытаться осуществить еще одно масштабное наступление. Впрочем, по его мнению, он будет для нее проигрышным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские войска могут предпринять попытку наступления в Харьковской или Запорожской областях.

В свою очередь, доброволец из Израиля объяснил, способна ли РФ провести наступление на Харьков или Киев.

В тоже время, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявлял, что "большое" наступление России, о котором много говорили последние два месяца, уже продолжается.

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