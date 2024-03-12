"Будет цепная реакция": Гетман о возможных событиях в российской армии после прорыва границы РФ

Майор запаса НГУ предположил, что в случае перехода хотя бы одного батальона ВС РФ на сторону воюющих против путинского режима добровольческих формирований россиян по всей армии захватчиков может пойти цепная реакция.

Военный обозреватель, майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что прорыв границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", который произошел утром 12 марта, стал вызовом для Путина и его режима.

Об этом ветеран российско-украинской войны рассказал в эфире Эспрессо.tv.

"Рейд бойцов легиона "Свобода России" отличается от предыдущих. Россияне с перепугу начали говорить, что уже уничтожили танки и бронированные машины, обезвредив более 100 бойцов. То есть россияне будут менять свою пропагандистскую риторику, потому что такими сообщениями они подтвердили, что это мощная военная группировка, которая имеет военную технику и может контролировать населенные пункты. Сегодня было обращение одного из добровольцев, где он сказал, что они идут освобождать собственную землю. Что таким образом они пришли проголосовать и помочь россиянам избрать того, кого они хотят и не бояться", – отметил Алексей Гетьман.

По его словам, это очень серьезный рейд, имеющий политический и эмоциональный подтекст.

"Сейчас эта информация будет набирать обороты. Об этом услышат многие военнослужащие регулярной армии, находящиеся на линии столкновения. А там существует дедовщина, там нет уважения командиров к своим подчиненным. И многие могут задуматься, не стоит ли продолжить боевые действия, но другим способом, и воевать против путинского режима. Если так произойдет, что какое-то одно подразделение на уровне батальона российской армии перейдет на сторону этих российских легионеров, то может произойти цепная реакция по всей российской армии", — рассказал военный обозреватель.

Напомним, танки военных "Легиона Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", в которые входят граждане России, 12 марта пересекли границу РФ. Представители легиона и РДК сделали срочные заявления и рассказали о первых успехах.

Известно, что бои продолжаются в Грайвороне, Березовом, Горьковском, Белгороде, Шебекино, Козинце и в поселке Теткино Курской области.

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