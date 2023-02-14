"Будет для всех сюрпризом" – ОК "Південь" о присутствии ВСУ на Змеином

Представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, комментируя присутствие Вооруженных сил Украины на острове Змеиный, не дала четкого ответа на вопрос, ответив так: "Пусть это для всех станет сюрпризом".

Об этом она рассказала в комментарии "24 каналу".

По ее словам, бомбардировка острова, на котором осталась только брошенная захватчиками техника, может свидетельствовать о том, что они намекают на возможность высадки своего десанта.

"Но мы понимаем, что такая высадка будет обречена, потому что на таком небольшом клочке земли им удержаться не удастся без поддержки флота, который боится и скрывается и других подразделений, которых рядом нет. Поэтому это, вероятнее всего, игра мышцами и демонстрация силы", – считает Гуменюк.

Недавняя атака острова Змеиный авиабомбами – это попытка врага разведать, не развернули ли там Силы обороны Украины какое-нибудь мощное подразделение.

Оккупанты атаковали остров Змеиный авиабомбами

В ночь на 11 февраля захватнические войска русской армии атаковали двумя Су-24М остров Змеиный. Вражеская авиация сбросила на остров четыре авиабомба.

По словам Гуменюк, российские войска пытаются создавать информационный фон, потому что не имеют на юге реальных успехов. Также своими действиями враг пытается проверить готовность украинской армии к обороне.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что Одессе пока не грозит никакой десант с моря, поскольку у Украины есть противокорабельное оружие, а крейсер "Москва", который должен системой ПВО прикрывать оккупантов в случае наступления, уже на дне моря.

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