"Будет достаточно сложно": Тимочко объяснил заявление генерала Павлюка о критической фазе войны в ближайшие месяцы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк накануне заявил, что на фронте критическая фаза наступит в ближайшие два месяца. Поскольку помощь США только начинает поступать на линию фронта, командование российской оккупационной армии усиливает давление, чтобы истощить недостаточно обеспеченные украинские войска.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона объяснил заявление генерала Павлюка.

Тимочко подчеркнул, что Александр Павлюк осведомлен лучше всего о состоянии дел в Сухопутных войсках.

"Он прекрасно понимает и знает ситуацию. Об этом (критической фазе войны – ред.) между прочим говорит не только Павлюк, но и военная разведка, и даже наше высшее военно-политическое руководство государства. Все в один голос заявляли, что ситуация будет достаточно серьезная и сложная как на поле боли, так и в целом для Украины, не появилась на ровном месте. Это причинно-следственная связь с событиями, происходившими на международной политической арене, в Европе и Америке, в частности с задержкой помощи Украине. Много вопросов к тем международным лидерам, которые не придерживались своих обязательств. Это не просто на уровне обещаний, а обязательства оказать поддержку оружием и средствами поражения врага. Ничего не остается в этой жизни бесследно, к сожалению", - объяснил Иван Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ также добавил, что все эти события показали, что сейчас ситуация будет очень серьезная в Украине.

"Но это говорится это не для того, чтобы нагнать дополнительную панику или создать какое-то недоразумение в обществе. Это для того, чтобы общество понимало – мы оказываемся перед вызовами. Но продолжительность этих проблем решится в таких примерно сроках. Будет закрываться эта проблема, поставки оружия начались, средства поражения поступают", — резюмировал Иван Тимочко.

Напомним, Генштаб в сводке сообщил, что войска РФ активизировались по многим направлениям.

Читайте также ведущие новости дня: