Будет еще больше: неутешительный прогноз Зеленского по поводу войск КНДР на фронте

Президент подчеркнул, что если мир резко не отреагирует на появление северокорейских войск на фронте, это лишь поощрит Путина увеличить их количество.

По состоянию на сегодняшний день 11 тысяч северокорейских солдат на присутствующих на территории РФ в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных. Среди них уже потери.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

Реакция мира

"Есть страны, которые отреагировали громко, есть страны, которые не отреагировали, есть страны, которые отреагировали тихо. Но мы работаем с ними", – заверил глава государства.

Новая волна эскалации

Президент подчеркнул, что появление войск КНДР свидетельствует о новой волне эскалации с российской стороны.

"Втягивание армии другого государства в войну против Украины. Многие лидеры говорили, что если будет новая волна эскалации, они смогут открыть возможность дальнобойного применения (оружия вглубь территории РФ – Ред.). Это именно тот момент, когда нужно это сделать", – сказал он. Зеленский.

Последствия

Глава государства подчеркнул, что если мир резко не отреагирует на появление северокорейских войск на фронте, это лишь побудит Путина увеличить их количество.

"Я говорил еще до того, когда 11 тыс. прибыло. Когда мы увидели первые 20 – офицеры и технический состав. Мы сначала предупреждали, что будет 3 тыс., потом стало известно о 12 тыс. Сейчас мы предупреждаем – следующий шаг, если не будет применено соответствующее оружие и политическое давление, следующий шаг может быть гораздо больше использования северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая будет реакция мира. Пока эта реакция недостаточна", – сказал Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Умеров подтвердил, что войска КНДР вступили в бои.

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