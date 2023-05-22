"Будет еще хуже": Буданов обратился к российским военным (видео)

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов обратился к российским оккупантам и предложил им сдаться в плен. Это их единственная возможность спасти свою жизнь.

Соответствующее видео появилось на странице в телеграмме "Хочу жить".

Буданов записал видеообращение для военных РФ на русском языке. По его словам, уже больше года кремлевский режим не может достичь поставленных целей. В то же время украинские военные методически уничтожают оккупантов.

"Я обращаюсь к российским военным – тем, кому удалось выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор: умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект "Хочу жить", который помогает военнослужащим России. Наши подразделения уже вывели сотни русских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности: живут в нормальных условиях под наблюдением "Красного креста", с трехразовым питанием и возможностью звонить домой", — рассказал Кирилл Буданов.

Буданов обратился к российским военным и посоветовал им сдаваться в плен

Он также добавил, что все россияне оформляются как попавшие во время боя в плен. Поэтому в РФ им продолжают начислять боевые и зарплату. Кроме того, у солдат есть выбор: переждать войну и вернуться в РФ или вообще не возвращаться в Россию.

“Те, кто проходит по проекту “Хочу жить”, имеют право просить убежище в Украине и ряде европейских стран. Вы можете закончить войну уже сейчас – не нужно ждать, пока вас убьют”, — подчеркнул Буданов.

Напомним, что Буданов заявил, что база данных военных преступников продолжает расширяться.

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