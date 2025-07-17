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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"Будет еще попытка динамического прорыва россиян": в Третьей штурмовой о летнем наступлении РФ

В Третьей штурмовой прокомментировали разговоры о великом летнем наступлении РФ и оценили силы врага.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Максим Жорин

Максим Жорин

Говоря о подготовке РФ к так называемому «великому летнему наступлению», следует помнить, что половина лета уже прошла, боевые действия чрезвычайно тяжелы и продолжаются без остановки, а оккупанты продолжают наступать.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Он признал, что сейчас на некоторых участках, возможно, немного и снизились темп и динамика врага. Это связано исключительно с потерями россиян, которые на этот момент планировали продвинуться намного дальше.

«Сдерживать их очень сложно, но нашему войску удается наносить врагу такие поражения, что не позволяют держать одинаковую активность длительное время», — говорит Жорин.

Военный уверен, что РФ готовится к новому раунду наступления. Он предполагает, что этим летом будет еще попытка даже более динамичного прорыва россиян.

«Но украинский пехотинец живет немного в других реалиях, чем мир новостей — для него это почти непрерывный п***ц», — подытожил офицер.

Ранее Максим Жорин предупредил, что лето и осень на фронте будут очень тяжелыми.

Напомним, в CNN предупредили, что РФ может начать свое большое летнее наступление уже через несколько дней или недель.

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Дата публикации
Количество просмотров
423
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