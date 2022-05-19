"Будет еще сильнее милитаризована": Фейгин заявил, что для Украины открыт путь для возвращения ядерного статуса

"Будет еще сильнее милитаризована": Фейгин заявил, что для Украины открыт путь для возвращения ядерного статуса

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что развязанная Россией война приведет к тому, что Украина сможет вернуть себе статус ядерной страны.

Это может стать как в рамках членства в НАТО, так и по самостоятельно восстановленной ядерной программой.

Об этом Фейгин сказал в эфире телеканала "FREEДОМ".

"С Украиной в России просто идет война. Обсуждать нейтральный статус, которого уже не будет – нет смысла. Украина не будет демилитаризована, она не будет нейтральной. Это просто уже больше невозможно никогда. Более того, Украина будет еще сильнее милитаризована. Я считаю, рано или поздно, возможно не завтра, Украина приобретет ядерный статус. То ли она в НАТО разместит эти ракеты, то ли сама как-то этот статус изменит", — отметил он.

Кроме того, Фейгин считает, что российская агрессия сдвинула мир в сторону новой гонки вооружения.

"Мир сдвинулся в ту сторону, что страны такого масштаба как Украина не останутся в стороне от каких-либо геополитических и геостратегических процессов, связанных в том числе и с распространением ядерного оружия. Это уже невозможно. В России этого не понимают, а на Западе есть, кто умнее, они строят эти планы дальше», – отметил правозащитник.

Напомним, что посов Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вступление Украины в НАТО уменьшит риск ядерной войны.