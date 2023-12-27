"Будет еще тяжелее": Тарнавский предупредил украинцев о сложном 2024 году

Также Тарнавский прокомментировал, возможно ли закончить войну 2024 года.
Следующий год для Украины, возможно, будет тяжелее предыдущего.
Такое мнение высказал командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью BBC News Украина.
Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, оно будет еще сложнее. это знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", — сказал он.
На вопрос, когда война завершится, Тарнавский ответил, что он этот вопрос никогда себе не задает, а рассматривает только вопрос победить.
"Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", – отметил он.
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на востоке.
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