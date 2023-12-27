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"Будет еще тяжелее": Тарнавский предупредил украинцев о сложном 2024 году

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Будет еще тяжелее": Тарнавский предупредил украинцев о сложном 2024 году

ВСУ на фронте

Также Тарнавский прокомментировал, возможно ли закончить войну 2024 года.

Следующий год для Украины, возможно, будет тяжелее предыдущего.

Такое мнение высказал командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью BBC News Украина.

Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, оно будет еще сложнее. это знает и будет делать все для того, чтобы мы эту задачу не выполнили", — сказал он.

На вопрос, когда война завершится, Тарнавский ответил, что он этот вопрос никогда себе не задает, а рассматривает только вопрос победить.

"Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа", – отметил он.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на востоке.

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Дата публикации
Просмотры
790
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