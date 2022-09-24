"Будет фарш": эксперт объяснил, какая судьба ждет мобилизованных россиян в Украине

Россия планирует перебросить в Украину 300 тысяч резервистов. Как заявил Владимир Путин, призыву на военную службу будут подлежать "прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Он не скрывал, что решение о мобилизации продиктовано необходимостью укрепить линию боевого столкновения между российскими и украинскими войсками, отметив ее протяженность — более тысячи километров.

Сможет ли мобилизация помочь россиянам выиграть войну против Украины — объяснил военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

"Мы понимаем, что мобилизация вообще не поможет. Некоторые подразделения они не будут держать на территории России для подготовки. Месяц или два недостаточно, чтобы подготовить военного, не то, что профессионального. Они будут использовать те сроки, которые провозгласил Геннадий Зюганов — две недели. То есть мы их можем увидеть в конце октября — начале ноября. Качественной составляющей эти подразделения не будут, исключительно количеством. Это фактически будет фарш. Но самое интересное другое — сегодня на территории Украины присутствует большое количество именно российских оккупационных подразделений, требующих с лета ротации. Не хватает подразделений и ресурсов для ротации", – сказал он.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.