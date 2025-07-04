"Будет и 1000 единиц в сутки, и больше": в ВСУ рассказали, сколько "Шахедов" Россия планирует запускать по Украине

Шахеды / © ТСН.ua

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Россия продолжает массово наращивать производство беспилотников-камикадзе типа «Шахед», дешевые, но чрезвычайно эффективные в условиях современной войны. Сейчас враг способен выпускать до 1000 дронов в сутки.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди (Мадяр).

«Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных», — подчеркнул он.

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По его словам, конструкцию шахедов постоянно совершенствуют.

«Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме», — добавил «Мадяр».

Комментировать антишахидные меры он отказался, однако, отметил, все, что можно было анонсировать, уже озвучено.

На фоне таких угроз украинским силам ПВО придется действовать еще более решительно, адаптируясь к новой тактике врага.

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Напомним, последние атаки российских дронов-камикадзе «Шахед» свидетельствуют об изменении тактики Кремля.

Такой подход усложняет работу мобильных огневых групп и снижает эффективность систем ПВО. Кроме того, враг активно применяет дроны-приманки, чтобы истощить оборону Украины и дезориентировать противовоздушные системы.

При этом война дронов выходит на новый уровень: ударные беспилотники Shahed-136, которые Россия массово производит под названиями «Герань-2» и «Гарпия», стали не только основным средством дальнобойных атак по количеству, но и превзошли ракеты по весу боевых зарядов. В одном залпе эти дроны несут в несколько раз больше взрывчатки, чем ракеты.

Украина может ответить зенитными дронами — автономными или полуавтономными аппаратами, способными перехватывать воздушные цели. Их можно изготавливать на украинских предприятиях из имеющихся комплектующих, при этом стоимость одного такого дрона будет значительно ниже цены «Шахеда», даже учитывая, что этот дрон дороже типичного FPV.

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Разработка таких систем требует нового подхода: FPV-дроны зависят от навыков оператора и качества видеокамеры, особенно в ночных условиях, что повышает стоимость и риск промаха. Для массового производства необходимо внедрить машинное видение, которое позволит дрону самостоятельно наводиться на цель.