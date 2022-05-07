Будет интенсивнее и принесет еще больше жертв: в НАТО назвали время решающей фазы войны в Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что война в Украине может длиться еще долго. Однако решающая фаза начнется уже в ближайшие недели.
Об этом 5 мая сообщила Al Jazeera.
"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", — сказал Джоанэ.
По его словам, война может продолжаться еще определенный промежуток времени после этой решающей фазы. Он добавил, что война будет более интенсивной и принесет еще больше жертв.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил – Россия считает, что не будет привлечена к ответственности за совершенные в Украине военные преступления из-за угрозы ядерного оружия.
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