"Будет изменение тактики действий России": в ГУР спрогнозировали, чего ждать Украине в 2023 году

Армия страны-террориста России в 2023 году может изменить тактику действий на поле боя.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в России проходят активные процессы мобилизации. Первый этап, по оценкам разведки Минобороны, завершен.

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Сейчас россияне завершают процедуры согласования проведения батальонных, ротных учений и к началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению. Ожидается, что введение на нашу территорию новых подразделений и части подразделений территориальных войск РФ.

"Что мы ожидаем? Во-первых — это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям". врага все же будет полный захват Донецкой области и содержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. И то, что мы прогнозируем, — это будет изменение тактики действий России на поле боя", — добавил Скибицкий.

Напомним, военный эксперт объяснил, помогут ли Путину 2 млн мобилизованных россиян одержать победу.

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