"Будет изменение тактики действий России": в ГУР спрогнозировали, чего ждать Украине в 2023 году

Ожидается, подтягивание резервов российских войск к украинским границам.
Армия страны-террориста России в 2023 году может изменить тактику действий на поле боя.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас в России проходят активные процессы мобилизации. Первый этап, по оценкам разведки Минобороны, завершен.
Сейчас россияне завершают процедуры согласования проведения батальонных, ротных учений и к началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению. Ожидается, что введение на нашу территорию новых подразделений и части подразделений территориальных войск РФ.
"Что мы ожидаем? Во-первых — это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям". врага все же будет полный захват Донецкой области и содержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. И то, что мы прогнозируем, — это будет изменение тактики действий России на поле боя", — добавил Скибицкий.
Напомним, военный эксперт объяснил, помогут ли Путину 2 млн мобилизованных россиян одержать победу.
Читайте также:
- В Минреинтеграции объяснили, нужно ли военнообязанным ВПЛ становиться на военный учет
- Кремль запретил писать о мобилизации даже провластным пропагандистам: детали
- Военные планы России: какие изменения в российской армии анонсировал Шойгу